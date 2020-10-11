مع التايسون والدود.. هشام ماجد بصحبة محمد ممدوح ودنيا سمير غانم.. شاهد

نشر الفنان هشام ماجد صورة له مع الفنان محمد ممدوح والفنانة دنيا سمير غانم وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق هشام ماجد قائلا " M3a el Tayson wl Dood ".

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وشارك هشام ماجد فى مسلسل "اللعبة" الذى عرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية مسلسل "قابيل"، الذى شارك به خلال الموسم الرمضاني الماضي، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج، أمينة خليل، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.

وينتظر محمد ممدوح عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته مع النجم أحمد السقا وظافر العابدين حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد ويكون جاهزا للعرض.