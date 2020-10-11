كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. دينا فؤاد تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دينا فؤاد الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده ونشرت صورة له عبر خاصية استورى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وكتبت دينا على الصورة "كل سنة وانت طيب يا ابو سليم عقبال مليون سنة صحة وستر ونجاح". اقرأ أيضا:

دايمًا متألق ومكسر الدنيا.. يوسف الشريف يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى. دارت أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. وتقوم دينا فؤاد حاليا بتصوير مسلسل "جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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