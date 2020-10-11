بقيمة مليون دولار .. كيم كارداشيان تقدم تبرعات لصندوق دعم أرمينيا

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن تبرعها بمليون دولار أمريكي لصندوق أرمينيا من اجل دعم ابناء بلدها في ظل الازمات السياسية التي تواجها البلاد.

وكتبت كيم كارادشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" سوف أتبرع بمليون دولار لمساعدة جهودهم وأدعوكم للانضمام إلي".

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع التي تبلغ من العمر 39 عاما "سواء كنت تساعد فقط في رفع مستوى الوعي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو التبرع بدولار واحد فقط ، فإن كل جزء يساعد ".

جدير بالذكر أن مساعدات صندوق ارمينيا تساعد بشكل مباشر أولئك الذين تأثروا وسط الاضطرابات من خلال المساعدات الإنسانية بتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

يشار إلى أن غم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة كيم كارداشيان التي شغلت العالم، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لان صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.