بعد أزمتهما الأخيرة.. أحمد السقا ينشر صورته مع تامر حسني

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى يرد فيه على كلام الفنان احمد السقا الذى صرح به فى برنامج مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأضاف: "قد أكون أخطأت انى اتكلمت في الموضوع علي الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو انا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم... تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه... وميعادنا الحفلة اللى جايه.... احمد السقا".

وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى صديقه المطرب تامر حسني بعد الجدل الذي أثير على مدار الساعات الماضية بسبب أزمة أفيش فيلم الفلوس.

وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى صديقه المطرب تامر حسني بعد الجدل الذي أثير على مدار الساعات الماضية بسبب أزمة أفيش فيلم الفلوس.

وقال تامر حسنى : "حبيبى واخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها احمد السقا كنت أتمنى انك تكلمني بيني وبينك ولو كنت زعلان من أي حاجه او فاهم أي حاجة غلط لان الحاجات دي لا يمكن تفوتك وانا كنت أتمنى مكتبش الكلام ده هنا بس عشان بعد كلامك فى التليفزيون الجمهور الكريم بقى ليه انه يفهم الصح.

واضاف حسنى قائلا : "انت ظلمتنى وقلت لى فى موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين انك بطل فى الفيلم وانا رديت عليك ان دى اجتهادات والصورة من تصميم المحبين حتى انا مقولتش ان الشركة المنتجة لانها شركة كبيرة.

واوضح حسنى قائلا : لا يمكن ان الشركة تعمل كده لان الفيلم متباع بالخارج باسم اخوك تامر حسنى واصلا افيش الفيلم الرسمى نزل ومفهوش صورتك ولا اسمك وانا شرحت ده من سنة واتكلمنا مرتين".

وكان النجم أحمد السقا، قد كشف خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية DMC، سبب زعله من النجم تامر حسنى بسبب فيلمه الأخير "الفلوس"، حيث تحدث معه تامر بظهوره كضيف شرف، قائلا:"وافقت وتفاجئت بصورتى على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقنى". وأضاف السقا: "لو تامر حسنى قابلنى وقال لى كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعى مسامح، قائلا: "مسامحك يا تامر".