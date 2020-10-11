احمد العوضي ”هشام عشماوي” لـ السيسي”: الله المستعان على اعداء الوطن

أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته فى اختياره بمسلسل الاختيار، كاشفا عن تعرضه لصراع نفسى نتيجة تجسيده شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوي.
وقال "العوضى" خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الحقيقة لما اترشحت فى مسلسل الاختيار أن أجسد الخائن هشام عشماوى عشت فى صراع نفسى أن إزاى هقدر أعبر عن كمية الغل والحقد والكراهية والضغينة اللى بيحملها أهل الشر باسم الدين واللى للأسف نالوا من كتير من شهدائنا الأبرار من أبطالنا فى الجيش والشرطة اللى نقطة دم كل واحد فيهم بألف نقطة دم من أهل الشر دول".
وأضاف:"لكن سعادتى الحقيقة فى ردود الأفعال فى الشارع هم ازاى كرهوا الشخصية ورفضوا الفكر المتطرف أن أنا حسيت أن أنا قدمت رسالتى ووصلت جزء من الحقيقة، وأد إيه الناس دى بتكره الجيش المصرى والشعب المصرى.. كل سنة وحضراتكم طيبين والله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن".
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