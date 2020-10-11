دنيا بطمة ترزق بمولودتها الثانية.. شاهد

وعلق محمد الترك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "الحمدلله حمدًا كثيرا اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة، وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر".
ولم يكشف محمد عن اسم مولودته الجديدة واكتفى بنشر صورة لدنيا بطمة بعد الولادة وابنته الأولى غزل التى حرصت على التقاط صورة مع سرير المولودة الجديدة.
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا وهى فى الشهور الأخيرة من حملها وبصحبتها ابنتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وقالت دنيا بطمة: "أحلى يوم مع زوزو" وبدا على دنيا بطمة تغيرات حيث تلقت العديد من التعليقات التى أبدت إعجابها بشكلها.
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