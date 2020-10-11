دنيا بطمة ترزق بمولودتها الثانية.. شاهد

استقبلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية من المنتج البحريني محمد الترك.

وعلق محمد الترك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "الحمدلله حمدًا كثيرا اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة، وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر".

ولم يكشف محمد عن اسم مولودته الجديدة واكتفى بنشر صورة لدنيا بطمة بعد الولادة وابنته الأولى غزل التى حرصت على التقاط صورة مع سرير المولودة الجديدة.