توم كروز يصور مشاهد جديدة في فيلم 7 Mission Impossible بروما .. صور

شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصويره مشاهد جديدة من الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة Mission Impossible في شوارع مدينة روما الإيطالية.

وشاركت في تصوير مشاهد الأكشن مع الممثلة هايلي أتويل، التي ظهرت بصحبة توم كروز في السيارة.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي.