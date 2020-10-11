الخطة العايمة يحقق إيرادات 2 مليون جنيه

حقق فيلم "الخطة العايمة" ايرادات بلغت 360 ألفا و682 جنيها أمس ليحقق بذلك فى خمسة أيام إجمالى إيرادات مليونا و193 ألفًا و312 جنيها.

وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كل من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.