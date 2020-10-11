ننشر تفاصيل الخلاف الحقيقي بين تامر حسني وأحمد السقا بسبب الفلوس

نشب خلاف كبير بين النجمين تامر حسني وأحمد السقا، دون أن يفهم الكثيرون سبب الخلاف، الذي بدا للجميع أنه بسيط، ولا يستحق كل هذه الضجة، حول صورة مفبركة لأفيش فيلم "الفلوس" أثارت الجدل والخلاف بين النجمين الشهيرين.

وكشف مصدر مقرب من تامر حسني عن تفاصيل الأزمة قائلا: "إنه تلقى اتصالا من أحمد السقا بخصوص نشر صورتهما معا على أفيش فيلم "الفلوس" وهو الأفيش الذي نفذه عدد من فانز تامر حسني بعيدا عن الشركة المنتجة".

السقا اتصل مرة أخرى بتامر حسني، حسب المصدر، لكن الأخير لم يرد، لسفره خارج مصر خلال هذه الفترة، وبعد عودته لاحظ انتشارا كبيرا لصورة الأفيش غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن بالإمكان حذفها من كل الجروبات، فلم يهتم بالأمر واعتبره منتهيا.

لم يقم تامر حسني بالاتصال بعد عودته إلى مصر بأحمد السقا، لعدة أسباب، حسبما يقول المصدر، أولها أنه لم ير الأمر هاما، وكثيرا ما تنتشر أفيشات غير صحيحة من الفانز، وثانيها أنه غضب من أحمد السقا الذي بدا وكأنه يتهم تامر حسني ومنتجي العمل باستغلال صورته للترويج للفيلم، وهو أمر غير صحيح أولا، ومنافٍ للمنطق لأن اسم تامر حسني وحده كاف للترويج لأي عمل فني.

عن سؤال مقدمة البرنامج "إمتي آخر مرة كنت فاكر إن فلان أخوك وطلع مش أخوك؟، قال السقا:" أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني والحقيقة انا بحبه جدا وإلا مكنتش زعلت منه".



بدأ الأمر من تصريحات تليفزيونية أدلى بها أحمد السقا الذي أجاب

وأضاف: "زعلان منه لأني كلمته في فيلمه الأخير "فيلم الفلوس" وقالي عاوزك معايا في مشهد، وهو كان سبق وجاملني في ولد الغلابة، ولكن بعد ما صورت المشهد فوجئت بأن الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معاه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قولتله إيه اللي بيحصل، مرة يقولي الشركة المنتجة ومرة يقولي الفانز، قولتله أنا معرفش حد منهم وتعاملى كان معاك يا تامر، ولكن حقيقة الأمر الموقف ده زعلنى جدا من تامر وأثر عليا نفسيا".

ورد السقا على سؤال: "هل أثر هذا الموقف على علاقته بتامر؟"، قائلا: "لو قابلني وقالي كلمتين حلوين الموضوع هيعدي ويخلص، ولكن أنا زعلي كان لأني لا يمكن أعمل معاه كده والموقف كان ممكن يتحل بإيده وانا مسامحك يا تامر لكن مشاكلك كترت".



بعدها بيوم واحد نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وتحديدا على خاصية الستورى، يرد فيه على كلام الفنان أحمد السقا الذى صرح به فى برنامج مع الإعلامية وفاء الكيلانى.



وقال تامر حسنى : "حبيبى واخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمنى بينى وبينك ولو كنت زعلان من أى حاجة أو فاهم أى حاجة غلط لأن الحاجات دى لا يمكن تفوتك، وأنا كنت اتمنى مكتبش الكلام ده هنا بس عشان بعد كلامك فى التليفزيون الجمهور الكريم بقى ليه انه يفهم الصح".

وأضاف: "إنت ظلمتنى وقلت لى فى موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين إنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك إن دى اجتهادات والصورة من تصميم المحبين، حتى أنا مقولتش إن الشركة المنتجة لأنها شركة كبيرة".