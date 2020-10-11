أزمات أحمد فهمي عرض مستمر.. تراشق ومشادة مع شيكابالا.. خلافات مع محمد رمضان

صريح إلى حد السيف وقد لا يحسب الخطوات التي يخطوها أو ما يقوله لذلك يقع في فخ الأزمات كثيرا، رغم أن الفنان أحمد فهمي من أهم نجوم جيله وصاحب شعبية كبيرة.



عاد من جديد اسم أحمد فهمي لتصدر عناوين الأزمات، وآخرها مع نجم نادي الزمالك شيكابالا، حيث حدثت مشادة كلامية بين الفنان ولاعب الكرة الشهير في أحد حفلات الزفاف وصلت إلى حد التراشق اللفظي بينهما.



القصة الكاملة لأزمة أحمد فهمي وشيكابالا



شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين أحمد فهمى وشيكابالا، لاعب نادى الزمالك الحالى، أثناء تواجدهما فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة مهرجان الزمالك السابق.



وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.

وتفاجأ أحمد فهمي بأن شيكابالا يصافحه على مضض، ويتعامل معه بطريقة غير لائقة، فتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية حتى تدخل أحد الحضور ومصطفى سيف العماري، بإبعاد الثنائي عن بعضهما ، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.



وكشف مصدر لـ"دوت الخليج" كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "انت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجأ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.

وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.

واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقًا لتأكيد المصدر.

وتدخل على الفور أمير مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، إلى فهمي لتهدئته.

تعليق أحمد فهمى



وعلق الفنان أحمد فهمى على المشاجرة التى حدثت بينه وبين شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق.

ونشر فهمى تدوينة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب فهمى: "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

أحمد فهمي ومحمد رمضان



أكد الفنان احمد فهمى منذ يومين، خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة، رفضه التمثيل مع الفنان محمد رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏

وعلق الفنان محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو سابقا للفنان أحمد فهمى يشيد بموهبة محمد رمضان.

وفي الفيديو الذي نشره رمضان، قال فهمي: "مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل زيه،. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا".

أحمد فهمي والجمهور



أحمد فهمى من أكثر الفنانين عنفا مع جمهوره، وذلك بعد تعليقات محبى خطيبته هنا الزاهد، إذ ظهرت غيرة فهمى الشديدة على هنا فى أى تعليق سلبى ضدها، أشهرها مشادته مع جمهور هنا على "إنستجرام" والتي وصلت إلى حد الشتائم، فوجه فهمى شتائم عديدة لجمهور "هنا" ما أثار غضب متابعيها بسبب تجاوزات خطيبها، وطالبوه بضبط النفس وعدم التسرع فى الرد واستخدام الشتائم فى التعليقات.

فهمى أعاد نفس السلوك بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، حينما رد على أحد منتقدى فستان هنا الزاهد بالمهرجان قائلًا له: "متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه"، ومن بين تعليقاته أيضا على جمهوره "أشكال ضالة"، وتفاديًا لخسارة جمهورها بسبب تعليقات خطيبها، قالت هنا فى أحد حواراتها التليفزيونية إنها هددت أحمد فهمى بالبلوك، موضحة أن السبب وراء هذا يعود إلى تعليقاته وردوده العصبية أحيانا على معجبيها.