شاهد.. مصطفى خاطر يداعب أوس أوس أثناء لقائه مع دوت الخليج

وقال الفنان أوس أوس، إن عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كان مغامرة.
وأضاف أوس أوس لـ دوت الخليج، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.
مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.
المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.
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