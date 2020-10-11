وصلة هزار بين علي ربيع وكريم عفيفي في كواليس عرض الخطة العايمة .. شاهد

التقت كاميرا دوت الخليج النجم علي ربيع في كواليس العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، الذي أقيم في أحد دور العرض منذ أيام، بحضور صناع ونجوم الفيلم.

وأثناء اللقاء اقتحم الفنان كريم عفيفي اللقاء ودخل في وصلة هزار مع صديقه علي ربيع، متمنيا له النجاح في فيلمه الجديد، الذي يتواصل عرضه حاليا.

ويجسد الفنان علي ربيع فى فيلم الخطة العايمة شخصية أعمى يقوم بسرقة بنك برفقة الفنان محمد عبد الرحمن، وقال لـ"دوت الخليج" انه حرص على تجسيد شخصية الأعمى بإتقان، لذلك كان يهتم بأصغر التفاصيل المتعلقة بحركاته وطريقة تعبيراته، لافتا إلى أنه كان يريد أن يصدق الجمهور أنه اعمى بالفعل حينما يشاهدوه على شاشة السينما.