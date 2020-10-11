نور تستعيد ذكرياتها فى مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

نشرت الفنانة نور عدة صور لها من مهرجان الجونة فى العام الماضى، وذلك عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت نور على الصور قائلة "نفس الوقت من العام الماضي" وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

- الجمال عدى الكلام.

- ما شاء الله قمر.

- تجننى.

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يذكر أن آخر، أعمال محمد جمعة مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".