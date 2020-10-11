في عيد ميلاده.. إنجازات وجوائز عالمية في مشوار عمرو دياب

يصادف اليوم عيد ميلاد النجم عمرو دياب الذي يعد واحدا من أهم نجوم الغناء في الشرق الأوسط وصاحب الأرقام القياسية الذي لا يوجد له منافس.

وعمرو دياب المتصدر على القمة منذ أكثر من 30 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، وينتمي لمواليد برج الميزان.

وفي السطور التالية نرصد أهم الجوائز التي حصدها عمرو دياب خلال مشواره الفني:

حصد 4 جوائز وروود ميوزك اوورد في 1999، 2002، 2007 و2014.

ودخل عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر فنان عالمي حصد عدد من جوائز الموسيقي العالمية، كما أكدت أنه أكثر فنان في الشرق الأوسط يحقق أعلى مبيعات.

وأعلنت جينيس هذا الخبر السار لـ جمهور عمرو دياب قائلة: "هل كنت تعلم أن الفنان المصري عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط".

وأيضا تصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب 2017.

وكذلك جائزة افريما اورد أفضل فنان إفريقيا للمرة الـ8 أكثر فنان عربي حصولا عليها 2017، الافريما اورد أفضل فنان إفريقيا 2016 وجائزة اليوتيوب الفضية عن مشاهدات ألبوم أحلى وأحلى (أول فنان عربي) 2016، وجائزة الشرف للموسيقى العالمية عام 2012 في برلين ألمانيا.

وجائزة أفضل مطرب في إفريقيا التي يتم منحها في مسابقة "إفريقيا ميوزيك اورد".