سفر أزرق .. برنامج إذاعي جديد عبر إذاعة سلطنة عمان

مسقط ـ «الوطن »:

تبث إذاعة سلطنة عمان ممثلة بالقطاع السمعي بوزارة الإعلام، في دورتها الحالية (أكتوبر – ديسمبر 2020)مجموعة من البرامج المتنوعة، من بينها برنامج سفر أزرق، وهو من إعداد وتقديم يونس بن جميٌل النعماني، يشاركه الإعداد سيف بن عدي المسكري، وفي الإخراج علي بن عبدالله العجمي. و يتناول البرنامج ثيمة السفر، حيث يعد من أهم وسائل المعرفة قديمًا وحديثًا، وقد برز العديد من الرحالة عبر التاريخ أمثال المقدسي الذي رسم أول خريطة للعالم، وابن بطوطة وابن حوقل الاصطخري وغيرهم ممن جابوا مناطق عديدة، ووثقوا كثيرا من مشاهداتهم. وبالنسبة للعمانيين فهناك العديد من الرحالة التي وثقت أعمالهم مثل رحلة أبي الحارث.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بماهية الرحلة، وإبراز الجوانب التي يوثقها الرحالة، وكيف وثقوا مشاهداتهم، كما يتتبع جهود الرحالة العُمانيين عبر العصور المختلفة. بالإضافة إلى العلاقة مع الآخر عند الرحالة العرب، والأجانب. كما يهدف إلى التعريف بأهمية الرحلات والتوثيق في حياة الإنسان وما يصاحب هذه الرحلات من عجائب وغرائب.

وفي الحلقة الأولى التي تبث هذا الأسبوع يستضيف البرنامج الدكتور خالد التوزاني من المملكة المغربية، تتطرق الحلقة إلى عدد من المحاور التي تتعلق بماهية أدب الرحلة كما تتناول خصائص ومميزات ادب الرحلة، وكيف كانت بدايات أدب الرحلة ونماذج من هذه البدايات، وكذلك انواعها وسيساقاتها، وعلاقة أدب الرحلات باالأدب العجائبي، وصور التواصل بين المسلمين وغيرهم من الحضارات في العصر الوسيط. وصور من لترحال الأوروبي إلى المشرق في العصر الحديث، واخيرًا جوائز ادب الرحلات في العصر الحالي. الجدير بالذكر أن برنامج سفر أزرق يبث على إذاعة سلطنة عُمان البرنامج العام. يوم الإثنين من كل أسبوع في الساعة 9:30 مساءً من كل أسبوع، ويعاد يوم الثلاثاء الساعة 12:30 ظهرًا.