دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم أنشودة «عظيم المجد» بصوت الموهبة الجديدة فهد البلوشي

مسقط ـ «الوطن»:

بهدف دعم الشباب العماني الموهوب والواعد وتحفيزه على الإبداع ودعم الحركة الثقافية المحلية، كشفت دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إنتاجها الغنائي الجديد، أنشودة “عظيم المجد” تزامنا مع ذكرى تدشينها والذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر، وهي أنشودة وطنية جديدة ترصد مسيرة النهضة المتجددة بالعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وقد كتب كلماتها الشاعر إبراهيم السالمي وألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي وتوزيع المايسترو أمير عبدالمجيد والغناء للشاب العُماني الواعد فهد البلوشي في أول تجربة غنائية رسمية له.

يقول مطلع الأغنية:

عُمانُ سَتَمْضِيْ بِكُمْ سَيِّدِي

مَنَارَ السَّلامِ لِمَنْ يَقْتَدِي

وَمَسْرَىْ الْأَمَانِ لَهُ قِبْلَةٌ

ضِيَاءٌ مُنِيْرٌ عَلَىْ المَشْهَدِ

وَأَنْتَ الْمُعَظَّمُ سُلْطَانُهَا

وَهَذِيْ عُمَانُ بِكُمْ تَهْتَدِي

ويمتلك فهد البلوشي صوتا يحمل الكثير من مفردات التميز في الأداء والأبعاد والنوعية، ودخل عالم الطرب من الباب الواسع، فاتجه نحو اللون الغنائي الأصعب وهو الموشح والقدود من خلال”غرامه” بصوتين كبيرين في عالم الغناء ورواد هذه المدرسة في زمننا المعاصر وهما: صباح فخري ولطفي بوشناق، والسيد خالد بن حمد البوسعيدي ملحن الأغنية قال في تصريح له: صوت فهد البلوشي يشكل حالة نادرة بين الأصوات ولا تتوافر دوما، صوت عريض بمستويات متعددة يتيح له غناء أصعب الأغاني ويتماهى مع أي لحن مهما تدرج بالصعوبة، وأنا سعيد باكتشاف هذا الصوت ومتفائل به كثيرا، وكانت تجربة نشيد “عظيم المجد” بداية جيدة ومبشّرة لموهبة غنائية عمانية واعدة. وأضاف: كل شيء ولله الحمد تم بطريقة مثالية من اللحن والتوزيع الموسيقي والتصوير والإخراج، والشكر والتقدير لدار الأوبرا السلطانية مسقط على مبادرتها بإنتاج هذا العمل الوطني الجديد”. تجدر الإشارة إلى أنه تم تصوير هذه الأنشودة الوطنية تلفزيونيا في استوديوهات القاهرة وتوفير فريق خاص ببناء دار الأوبرا جرافيكس للوصول إلى الواقعية في الصورة وحركة الكاميرا والنقلات الفنية بتوقيع المخرج ناصرالرقيشي.