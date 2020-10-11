وزير الثقافة والرياضة والشباب يشكل لجنة لإعداد مشروع استراتيجية القطاع الثقافـي

- لتحقيق رؤية عمان 2040 والتي تستند إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية والثقافة الوطنية

- أجاز لها الاستعانة بأطروحات المتخصصين والأكاديميين وذوي الخبرة

- يقدم السبل التي تعزز مكانة القطاع فـي السلطنة على صعيد التبادل الثقافـي الدولي

مسقط ـ «الوطن»:

أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع استراتيجية القطاع الثقافي برئاسة سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيل الوزارة للثقافة، حيث تسعى اللجنة إلى إعداد وصياغة مشروع استراتيجية القطاع الثقافي في السلطنة ووضع الأهداف والمؤشرات مع الجهات المختصة في كل ما يتعلق بقطاع الثقافة وبما يسهم في تحقيق رؤية عمان 2040 والتي تستند في مرتكزاتها إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية والثقافة الوطنية.

يسعى المشروع إلى اعتماد استراتيجية ثقافية وطنية تنظم وتؤطر العمل الثقافي في السلطنة تماشيا مع أهداف رؤية عمان 2040 في إرساء ثوابت مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته وتوثيقه ونشره عالميا، وإلى التأكيد على أهمية تفعيل منظومة شراكة مجتمعية تعزز الهوية والمواطنة والترابط الاجتماعي وتواكب المستجدات المعرفية والمتغيرات التقنية، وتسعى إلى إبراز دور الثقافة والفنون في المساعدة على تحقيق التنمية المستدامة والتلاحم الاجتماعي في آن معا مرتكزة على استثمار مستدام يسهم في نمو الاقتصاد الوطني موازية لمجتمع متمكن من تقييم المعرفة ونقدها وتوظيفها وانتاجها ونشرها، ومن المؤمل ان يناقش مشروع صياغة استراتيجية القطاع الثقافي محاور تدعم الركائز الأساسية والبنية التحتية للإنتاج الثقافي في السلطنة واستدامته والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة التي ستنظم العمل بالمؤسسات الثقافية المعنية والسياسات الفعالة لبناء أسس الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنية. كما سيقدم المشروع كذلك السبل المقترحة التي ستعزز من مكانة القطاع الثقافي في السلطنة على صعيد التبادل الثقافي الدولي والتي تأتي استكمالا وتفعيلا لانضمام السلطنة المبكر في العام 2007 لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي مع منظمة اليونسكو والتعاون والتكامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى المرتبطة معها بالاتفاقيات في المجال الثقافي والفني وبناء وتعزيز الشراكات الثقافية في المحافل الدولية انطلاقا من مبادئ الحوار بين الثقافات بغية تعزيز ثقافة التفاهم والتعايش والسلام.

وكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب قد طرحت مؤخرا على منصاتها الاجتماعية نموذج استبانة تهدف إلى الوقوف على رؤى وتطلعات الجمهور المهتم والمتابع للشأن الثقافي العماني، حيث ركزت في جزئياتها على قياس آراء المثقفين والمهتمين في عمل المؤسسات الثقافية واختصاصاتها والتحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الثقافي، وكذلك قياس تكاملية الأدوار بين المؤسسة الثقافية وباقي المؤسسات الأخرى. جدير بالذكر أن قرار تشكيل لجنة مشروع إعداد وصياغة استراتيجية القطاع الثقافي أجاز لها الاستعانة بأطروحات المتخصصين والأكاديميين وذوي الخبرة من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية والمهتمين بالشأن الثقافي.