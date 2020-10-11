أصالة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز عن اناقتها .

وأطلت بها أصالة، بفستان جذاب باللون الأصفر من التريكو الذى يضيف لمسة جديدة ومختلفة لها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أصالة في المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمالها.

كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ووضعت قرط طويل باللون الذهبي لأكمال ظهورها الجذاب.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".