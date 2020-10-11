أخبار الفن.. إصابة هيثم نبيل بـ كورونا .. بدء الموسم الثاني من عروس بيروت

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يصادف اليوم، الأحد، عيد ميلاد النجم عمرو دياب المتصدر على القمة منذ أكثر من 30 عامًا، ويلقبه جمهوره بالهضبة، فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، وينتمي لمواليد برج الميزان.

شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصويره مشاهد جديدة من الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة Mission Impossible في شوارع مدينة روما الإيطالية.

وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى صديقه المطرب تامر حسني بعد الجدل الذي أثير على مدار الساعات الماضية بسبب أزمة أفيش فيلم الفلوس.

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن تبرعها بمليون دولار أمريكي لصندوق أرمينيا من اجل دعم ابناء بلدها في ظل الازمات السياسية التي تواجها البلاد.

أعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تبدأ قناة "ام . بي . سي 4" اليوم، الأحد، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت، بعد مرور بضعة لشهر على عرض الجزء الأول.