محمد عطية يعلن خطوبته بطريقة رومانسية وهذه هوية العروس ...بالصور

خطوبة محمد عطية نجم ستار أكاديمي السابق حيث زف خبر ارتباطه العاطفي عقب مشاركته في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ونشر محمد عطية مجموعة صور رومانسية مع خطيبته عبر حسابه على انستغرام معلناً عن دخول بعلاقة عاطفية بعد فترة طويلة من العزوبية.

محمد عطية يعلن خطوبته بطريقة رومانسية

نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية شارك جمهوره على حسابه على انستغرام بمجموعة صور له مع حبيبته مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي التي ظهر معها قبل يومين وهو يرقص الى جانبها برفقة هنا الزاهد في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والذي حضره عدد كبير من النجوم.

وأظهرت الصور التي نشرها محمد عطية (37 عاماً) اللحظات الرومانسية وعلاقة الصداقة التي تربطه بخطيبته ميرنا الهلباوي حيث اختار إعلان ارتباطه العاطفي بها بشكل رسمي بعد حضورهما معاً حفل زفاف شريف منير، وعلق قائلا بأنه لن يبادلها بأي شيء في العالم وأرفق ذلك بهاشتاغ حب سعيد.

وانهالت التبريكات على محمد عطية من قبل المتابعين الذين قدموا لهما التهاني، بينما نشرت ايضا ميرنا الهلباوي صورة لها مع الأول ظهرت فيها بإطلالة بفستان كحلي أثناء حضورها زفاف شريف منير، وعلقت قائلة :"انت العلاج الأمثل لقلقي".

وكان الثنائي محمد عطية وميرنا الهلباوي سرقا الأنظار الى جانب هنا الزاهد أثناء رقصهما معاً على أغنية "لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الذي أقيم مساء مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن وبينهم الفنان عمرو دياب.

يشار الى أن مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، سبق لها وأن ارتبطت بعلاقة خطوبة سابقة قبل حوالي 3 سنوات.

محمد عطية وعودته للساحة الغنائية

الفنان محمد عطية كان عاد الى الغناء عام 2018 بعد فترة غياب وأطلق حينها فيديو كليب جديد بعنوان "حكاية جديدة" وترافق ذلك مع ظهوره بشكل مختلف مع جمهوره الذي كان قد تعود عليه بملامح وقوام نحيف مع الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير ستار اكاديمي، ليظهر بعدها بجسم رياضي وعضلات مفتولة.

ويحرص من وقت لآخر على مشاركة جمهوره بصوره من الجيم وبعضا من تفاصيل حياته اليومية.