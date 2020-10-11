حسين المنصور يحتفل بعقد قران نجله المخرج منصور حسين ونجوم الخليج يهنئونه

حسين المنصور احتفل بعقد قران نجله المخرج منصور حسين، وقدم العديد من محبي وأصدقاء الفنان الكويتي الكبير في الوسط الفني الخليجي التهنئة له ولنجله بهذه المناسبة السعيدة.

حسين المنصور يحتفل بعقد قران نجله

الفنان الكويتي حسين المنصور نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بنجله المخرج منصور حسين المنصور، كشف من خلالها عن احتفاله بعقد قران نجله، وعلق حسين منصور على الصورة قائلاً: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله وفضله عقد قران ولدي منصور"، كذلك نشر نجل الفنان حسين المنصور عبر حسابه على "انستجرام" خبر عقد قرانه فكتب: "تم بحمد الله وفضله عقد قراني ليلة الأمس و عسى الله يتمم لنا على خير".

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يذكر ان لدى الفنان الكويتي ابنة كذلك تدعى أضوى.

النجوم يهنئون الفنان حسين المنصور بعقد قران نجله منصور حسين

مي العيدان الإعلامية الكويتية قدمت التهاني للفنان حسين المنصور بهذه المناسبة حيث كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "نبارك للفنان حسين المنصور زواج ابنه المخرج منصور حسين المنصور، الله يبارك لهم ويسعدهم و يتمم عليهم بالخير والسعادة و الذرية الصالحة"، كما علقت الفنانة هدى حسين على خبر عقد القران فكتبت: "ألف مبروك الله يتمم عليهم، ويجعل أيامهم سعادة وفرح"، من جهته كتب الفنان حبيب غلوم : "ما شاء الله مبروكين الله يتمم عليهم بالخير والسعادة وراحة البال وتشوف عيال عياله يارب العرش العظيم"، كما قدم التهانى كذلك كل من الفنان خالد المظفر، ومحمد الشعيبي، وناصر عباس، والمخرجة نهال الفهد.

A post shared by (@mayal3eidankwt) on Oct 10, 2020 at 3:25pm PDT

الفنان حسين المنصور يشارك في أكثر من عمل درامي

حسين المنصور بدأ التحضير لمسلسله الجديد "نوح العيون" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الكويت منهم الفنان محمد المنصور، وخالد العبيد، ومحمد المنيع، كما يشارك كذلك الفنان حسين المنصور في أكثر من عمل جديد منهم مسلسل "أبشر بالسعد" والذي من المقرر أن يتم الانتهاء من تصويره خلال هذه الفترة، من أجل عرضه قرييا، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد مجموعة من نجوم الخليج منهم الفنانة مريم الصالح، ونايف الراشد، وعبير أحمد، وريم ارحمة والعمل من تأليف وإخراج نايف الراشد.

"شغف" هو آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان حسين المنصور خلال الفترة الماضية حيث عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا ملحوظا، وقد شارك في بطولته كل من الفنانة هدى حسين، وعبدالله بوشهري، وعبدالله الطراروة، وسلوى الجراش، وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص.