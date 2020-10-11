بدور البراهيم تخضع لعملية جراحية عاجلة بعد خطوبتها وتلمح لتعرضها للحسد ..بالصور

بدور البراهيم تخضع لعملية جراحية عاجلة بعد أنباء خطوبتها يوم أمس، وألمحت في تدوينات لها بأن سبب إصابتها بوعكة صحية جراء تعرضها للحسد من قبل عدد من متابعيها، كاشفة عن تفاصيل عمليتها الجراحية.

بدور البراهيم تخضع لعملية جراحية عاجلة

خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة في القسم السفلي من وجهها، موضحة بأنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال "حصوة" من الغدة بمنطقة الرقبة وذلك بعدما تفاجأت بظهور ورم غريب برقبتها أخذ في الاحتفان والانتفاخ بشكل سريع.

وسارعت بدور البراهيم لإجراء الفحوصات الطبية ليتبين بأنها مصابة بحصوة بجوار الغدة الدرقية ومنها تم استخراج الحصوة.

وقبيل خضوعها للعملية ألمحت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم بأنها تعرضت للحسد حيث تفاجأت بانتفاخ في منطقة الرقبة وعانت من عدم قدرتها على البلع أو الحديث بسبب تورم لسانها أيضاً وكتبت عبر حسابها على سناب شات: "الوضع تطور مرة لساني انتفخ وتورمت المنطقة ولا اقدر ابلع، ياجماعة قطعتوني بالتويتر اذكروا الله".

وجاء ذلك بعد ساعات من نشرها مقاطع فيديو من داخل أحد قاعات الأفراح رجح المتابعين بأنه الحفل الخاص بخطوبتها وذلك بعد شهر واحد من إعلان طلاقها بشكل رسمي.

وأعلنت بدور البراهيم انفصالها رسميًا عن زوجها في شهر سبتمبر بعد أشهر من الطلاق الشفوي فقط، وكتبت عبر سناب شات: "وأخيرًا تم انفصالي رسميًا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي"، ولم يصمد زواجها الأخير سوى أشهر قليلة.

بدور البراهيم وإستفزازها للجمهور

بدور البراهيم كانت قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بالعديد من تصرفاتها وآخرها ظهورها بمقطع فيديو تباهت فيه بأنها الاكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت بأنها "مكسرة الدنيا" مضيفة في الفيديو: "اقول مكسره الدنيا و مكسره الدنيا و مكسره خشمك .. بدوووور البراهيم اكثر مشهورة في الشرق الاوسط عليها بحث في كل مواقع التواصل وفي كل مكان".

الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم استفزت كذلك جمهورها مؤخرا من خلال مقارنة نفسها بالفنانة الراحلة سعاد حسني حيث وصفت أنفها بأنه أجمل من أنف النجمة المصرية الراحلة، ثم عادت وأكدت أنها لا ترى السندريلا جميلة من الأساس، وهو ما أثار غضب متابعيها.