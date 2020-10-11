نانسي عجرم تتألق بإحتفال عائلي لشقيقتها بحضور والديها وإبنتيها ..بالصور

نانسي عجرم تألقت بإحتفال عائلي لشقيقتها نادين عجرم بحضور والديها وإبنتيها ميلا وإيلا، وخطفت الشقيقتان الأنظار بسبب التشابه الكبير بين ملامحهما، كذلك بيّنت الصور المتداولة لهما مدى العلاقة الودية التي تربط الشقيقتين نانسي ونادين بخلاف ما يتم تداوله عن مشاكل بينهما.

نانسي عجرم تتألق بإحتفال عائلي لشقيقتها نادين عجرم

وتتاقلت الحسابات الخاصة بفانزات النجمة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة صور لها برفقة شقيقتها نادين عجرم، وأظهرت الصور احتفال عائلي لنادين مع زوجها وولديها بدون الكشف عن طبيعة المناسبة، وظهرت نادين عجرم متألقة بفستان أبيض قصير ضيق مع تسريحة شعر فخمة مزينة بطوق من حبات اللؤلؤ البيضاء.

وفي لقطات أخرى من المناسبة عينها، ظهرت نانسي عجرم الى جانب شقيقتها نادين حيث توقف الجمهور عند التشابة الكبير بين الشقيقتين، كذلك أثبتت الصور عدم وجود خلافات بينهما كما يتم تداوله مؤخراً.

وتألقت نانسي عجرم في الحفل بفستان قصير واسع سومو وظهرت الى جانب ابنتيها ميلا وايلا، والتقطت خالتهما نادين الصور معهما ايضا، كما تواجد في المناسبة والدة ووالد نانسي عجرم مع غياب زوجها فادي الهاشم عن الصور.

نانسي عجرم تطرح اغنية "إلى بيروت الأنثى"

من ناحية ثانية، طرحت نانسي عجرم قبل يومين أغنية جديدة عن مدينة بيروت بعنوان "إلى بيروت الأنثى" تعبيرا عن محبتها للعاصمة اللبنانية التي تعرضت في شهر اغسطس الفائت لإنفجار وقع في مرفأ بيروت وخلف ورائه عشرات الضحايا .

أغنية "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة "إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار"، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق، وتحقق الأغنية نسبة مشاهدات عالية بعد أقل من يومين على طرحها.

يذكر أن نانسي عجرم كانت قد أحيت منذ أيام حفل أونلاين عبر تطبيق “تيك توك”، واحتلت من خلاله الترند الأول في العالم World Music Trending عبر "تويتر" تحت هاشتاغ "حفل نانسي تيك توك".