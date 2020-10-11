أحمد السقا بعد عتاب تامر حسني له :"كنت مجروحا وحزينا وحقك عليّا"

أحمد السقا رد على الرسالة الأخيرة التي وجهها له الفنان تامر حسني وذلك بعدما عاتب الأخير الفنان أحمد السقا بسبب تصريحاته ضده في وسائل الإعلام في وقت أكد فيه تامر حسني أن المشكلة كانت من الأفضل أن تنتهي بشكل شخصي وبعيدا عن الإعلام.

أحمد السقا لتامر حسني: "قد أكون أخطأت لكنني كنت مجروحا"

أحمد السقا نشر رسالة على الصفحة الرسمية عبر حسابه على "فيس بوك" تحدث فيها عن مدى علاقته القوية بصديقه الفنان تامر حسني، وأشار أحمد السقا إلى احتمالية وقوعه في الخطأ بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام عن استيائه من وضع اسمه كأحد أبطال فيلم "الفلوس" لتامر حسني على الرغم من مشاركته في الفيلم كضيف شرف فقط، فكتب أحمد السقا: "رسالة إلى صديق عزيز صديقى وأخى العزيز تامر حسنى أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير، قد أكون اخطأت أنى اتكلمت في الموضوع على الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا".

أحمد السقا يحضر الحفل القادم لتامر حسني

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أحمد السقا طلب كذلك من الفنان تامر حسني أن يتجاوز هذه الأزمة التي وقعت وأكد على تواجده في أول حفل قادم سوف يحييه تامر حسني: "مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شويه وأنت شويه نبقى خالصين يا عم تامر حسنى إحنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه وميعادنا الحفله اللى جايه"، وكان الفنان أحمد السقا قد تحدث في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني وأوضح أنه مستاء من تامر حسني رغم حبه الكبير له، وذلك بسبب تضرره من طريقة استغلال إسمه في الدعاية لفيلم "الفلوس"، رغم مشاركته كضيف شرف فقط، وأكد أنه طلب من تامر حسني التدخل وإيقاف هذا الأمر لكنه لم يفعل شيئاً.

تامر حسني يرد على تصريحات أحمد السقا في برنامج "السيرة"

أحمد السقا والتصريحات التي أطلقها تسببت في رد مطول من الفنان تامر حسني عبر خاصية "الاستوري" على حسابه في "انستجرام" عاتب من خلاله الفنان أحمد السقا فكتب: "حبيبي وأخويا وصديق العمر نجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى انك تكلمني بيني وبينك لو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس بعد كلامك في التلفزيون الجمهور الكريم بقى ليه الحق يفهم الصح علشان افكرك بس انت كلمتني وقولتلي في خبر في موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين انك بطل في الفيلم وانا رديت عليك أن دي اجتهادات صحفية و الصورة من تصميم المحبين اللي اكيد فرحو بالخبر اننا مع بعض حتى انا ماقولتش ان دي الشركة المنتجة لأنها شركة كبيرة ولا يمكن تعمل كدا لأن الفيلم متباع للخارج والداخل بإسم أخوك تامر حسني".

تامر حسني أكد كذلك في رسالته أنه لم يكن يحاول استغلال اسم أحمد السقا في الدعاية لفيلمه الجديد فقال: "أنا شرحتلك ده من سنة واتكلمنها بعدها مرتين، مرة عيدت عليك في عيد ميلادك والثانية بخصوص برنامجك فلو كنت لسه زعلان كنت قولي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا أحمد.. أخيرا بقى مستحيل الشركة تروج أو انا افوت واسمح بإستخدام اسمك كبطل في الفيلم وانت مش فيه لأن ده هيعود علينا كلنا بالضرر.. ولو اني أكيد يشرفني أن احنا نمثل مع بعض بطولة مشتركة لأنك حبيبي بجد ونجم أنا بحبه من قلبي فعلا".