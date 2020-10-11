النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59..ورسالة وحيدة من ابنته كنزي

عمرو دياب ـ Amr Diab احتفل بعيد ميلاده الـ59 وسط تهاني العديد من نجوم الوسط الفني الذين حرص الكثير منهم على نشر صور تجمعهم مع الهضبة وتقديم التهاني له بهذه المناسبة.

ليلى علوي تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

ليلى علوى نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير من إحدى حفلات عمرو دياب التي تواجدت فيها وظهرت ليلى علوي وهي ترقص على أنغام أغاني الهضبة التي أكدت على قيمته الفنية وكونه سبب رئيسي في تجمع النجوم في العديد من الحفلات التي يحييها، بالإضافة إلى الذكريات الكثيرة التي تجمعهم به فكتبت ليلى علوي: "دايماً مجمعنا في حفلاتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك، كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد".

A post shared by (@lailaelouiofficial) on Oct 11, 2020 at 3:53am PDT

الشعراء والملحنون يقدمون التهاني لعمرو دياب

بهاء الدين محمد الشاعر الكبير وجه كذلك رسالة تهنئة للفنان عمرو دياب وذلك عبر حسابه على "انستجرام" قال فيها: "تنزل الأغنيه تطلع لحد عنده الكل يرجع يتعمله ميت حساب هو برضه في حته تانيه نجم يعلا كل ثانيه لأن هو عمرودياب، كل سنة وأنت طيب يا هضبه، وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانيه وكل دقيقه بالهدوء كده بإختصار شكله قرب يبقى حقيقه"، كما قدم التهنئة له أيضا الشاعر تامر حسين فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "كل سنة وأنت روح وشباب كل سنة وأنت سيرة فى كتاب كل سنة وأنت أغلى وأجدع عمرو دياب عقبال مليون سنة مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايماً فى الصدارة".

عزيز الشافعي الملحن المصري نشر كذلك تهنئة للفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59 فكتب عبر حسابه على "تويتر": "أعظم عظماء مواليد شهر أكتوبر الهضبة حصن المزيكا المصرية و فخر الشرق الأوسط عمرو دياب.. إسم مش محتاج ألقاب بعده ولا قبله كل سنة وأنت طيب وجه مبتسم بثلاثة قلوب".

شركة روتانا قدمت كذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" التهنئة للفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده وجاء تعليق الشركة في بيانها: "أياً كان ما تشعرون به بالتأكيد ستعبر عنه واحدة من أغنيات عمرو دياب عيد ميلاد الهضبة".

A post shared by (@bahaaeldinmohamed) on Oct 10, 2020 at 3:55pm PDT

كنزي دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها بمجموعة صور معه

كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب احتفلت كذلك بعيد ميلاده عبر حسابها على "انستجرام" في وقت لم ينشر أي من أبنائه نور، وجانا، وعبدالله تهنئة لوالدهم بهذه المناسبة وعلقت كنزي دياب على عيد ميلاد والدها قائلة: "عيد ميلاد سعيد والدي، أحبك"، كما نشرت مجموعة صور تجمعها به، بينما احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلاد عمرو دياب برسالة وصور رومانسية عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت مقطع فيديو به عدة صور ولقطات جمعتها بعمرو دياب على مدار علاقتهما، واستعرضت لحظات كشفت عنها للمرة الأولى من تاريخ علاقتها بعمرو دياب، وذلك على أنغام الأغنية الأخيرة "أماكن السهر"، وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة: "أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، طيب وشجاع.. لديك حقًا كل شيء.. عيد ميلاد سعيد للواحد والوحيد عمرو دياب".