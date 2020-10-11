أحمد العوضي يمازح ياسمين عبد العزيز ويخنقها.. فيديو

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الفيديو بصحبة زوجها النجم احمد العوضي بفيديو كوميدي، وظهر العوضي في الفيديو وهو يمازحها بالعنف وكاد أن يخنقها، لتصرخ في نهاية الفيديو. وسخرت ياسمين عبد العزيز من طريقته في المزح، واستعانت بصوت الفنانة شيرين في خلفية الفيديو بأغنية “الوتر الحساس”، والتي تقول بعض كلمتها: “بيعاملني بطيبة واحساس وبيدلعني قدام الناس.. بيعرف أني رومانسية بيلعب علي الوتر الحساس”.

يذكر أن آخر اعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020. تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



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