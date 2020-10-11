زوجة الشهيد أحمد منسي: إشادة الرئيس السيسي وسام على صدري

أكدت الفنانة سارة عادل التى قامت بتجسيد زوجة الشهيد منسي فى مسلسل "الاختيار" أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام على صدرها. وأضاف: أحاول تقليدها أو الظهور كنسخة منها فقط استخلصت خلال الجلسات التي جمعتنا ملامح من روحها، في تعاملاتها مع أحمد منسي وجميع أفراد العائلة، هل هي سيدة قوية، خجولة، اجتماعية، تفهم صفاتها الشخصية كان المفتاح الذي أبحث عنه لتقديم الدور كما ينبغي. وقالت فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" لقد حاولت تجسيد معاناة زوجة ضابط القوات المسلحة فى رعاية المنزل وتربية الأولاد أثناء غيابه للدفاع عن الوطن. اقرأ أيضا: وقالت سارة عادل: لم تبخل زوجة الشهيد منسي أبدا بأي تفاصيل يمكن أن تساعد في تجسيد شخصيتها، شخصية ودودة ومرحة، وكنت حريصة على متابعة حركاتها، وإيماءاتها، لزماتها، وكل التفاصيل الدقيقة التي تقدم إضافة للشخصية على الشاشة". ملخص أحداث مسلسل الاختيار تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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