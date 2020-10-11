فعاليات "نادي سينما الشباب" للمركز القومي للسينما

بحضور السيناريست "محمد الباسوسى" رئيس المركز القومي للسينما، أقيمت مساء أمس فعاليات نادى "سينما الشباب" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كل من الفيلم التسجيلى" نجوى الحلبية " للمخرج "مهند الكاشف" ، والفيلمين الروائيين "لقاء" للمخرج" أحمد عاطف" و"جودى" للمخرج هاني قاسم. وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى "أحمد عسر" تم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور. يذكر نادي سينما الشباب يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض ،

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