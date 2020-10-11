عرض الفيلم البولندي المرشح للأوسكار CORPUS CHRISTI في مركز التحرير الثقافي

يُعرض الفيلم البولندي CORPUS CHRISTI المُرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي والفائز بأكثر من 50 جائزة دولية، اليوم الأحد الساعة 7 مساءً، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وذلك ضمن فعالية الجونة في التحرير، وهو تعاون مع مهرجان الجونة السينمائي، يُعرض فيه أفلام ناجحة من الدورات السابقة للمهرجان.

وشهد الفيلم عرضه الأول في مصر من خلال الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، كما عُرض تجاريًا ضمن فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي، ونال الفيلم إشادة نقدية واسعة حيث حصل على تقييم 8/10 على موقع IMDb و95% على Rotten Tomatoes. بالإضافة لحصوله على أكثر من 40 جائزة دولية من مهرجانات دولية منها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مهرجان بولندا السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان الفيلم البولندي في أميركا، كما ترشح مع فيلمين آخرين لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية. الفيلم يحكي قصة دانيال الذي يختبر تجربة تحول روحي في مركز احتجاز، وتمنعه جريمته من التقدم إلى المدرسة، لكن دانيال لا ينوي التخلي عن حلمه ويقرر أن يرعى أبرشية بلدة صغيرة. الفيلم من إخراج جان كوماسا، وتأليف ماتيوس باتسنش، ويشارك في بطولته توماس زيتيك، ليشيك ليخوتا، بارتوز بيلينيا، ألكساندرا كونيتزنا، باربارا كورزاي، ومن إنتاج شركات Aurum Film، WFS Walter Film Studio، Canal+ Poland، Podkapracki Region Fund و Les Contes Modernesوحصل على منحة من معهد الفيلم البولندي و CNC Cinemas Du Monde – Institut Francais.

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