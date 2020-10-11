شاهد.. أنغام تنشر صورة جديدة من حفلها بمسرح المنارة

نشرت الفنانة أنغام صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من حفلها الاخير على مسرح مركز المنارة.

وظهرت أنغام بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا بالأقمشة الملونة المتعددة مثل البرتقالي والبنفسجي والبمبي، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف دون تكلف منها.



وأحيت نجمة مصر الأولى، أنغام، واحدة من اضخم الحفلات، من حيث الحضور الجماهيري، في مركز المنارة؛ وذلك عقب فترة انقطاع؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا.



أقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي تخطي الــ ٤٥٠٠ فرد من مختلف الأعمار.



حضرت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة :"وحشتوني".

