في اليوم الثالث لمهرجان مالمو للسينما العربية: عروض مكتملة العدد واهتمام إعلامي

أما على مستوى العروض فقد رفع المهرجان اليوم شعار "كامل العدد"، باكتمال الخمسين مقعدًا المسموح بها في كل عرض من عروض اليوم بصورة سريعة، وهو أقصى حد تسمح السلطات السويدية بتجمعه لحضور أي عرض سينمائي

شهد اليوم الثالث سبعة عروض، منها ثلاثة أفلام تتنافس في مسابقة الأفلام الطويلة هي "1982" للبناني وليد مؤنس، "شارع حيفا" للعراقي مهند حيال، و"بين الجنة والأرض" للفلسطينية نجوى نجار. كذلك عُرض البرنامجين الأول والثاني من مسابقة الأفلام القصيرة، وتضمن كل منهما ستة أفلام قصيرة عربية

من برنامج العروض الخاصة فقد أقيم عرض فيلم "نساء الجناح ج" للمخرج المغربي محمد نظيف الذي حضر إلى مالمو وقام بتقديم فيلمه للجمهور. أما ثاني عروض برنامج "ليال عربية" فكان من نصيب الفيلم المصري "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات

هذا وتختتم غدًا الأحد أنشطة النسخة السادسة من سوق ومنتدى مالمو بالإعلان عن الفائزين بجوائز برنامج الدعم والتي تفوق قيمتها 140 ألف دولار أمريكي. بينما تستمر أنشطة المهرجان حتى تختتم مساء الثلاثاء 13 أكتوبر