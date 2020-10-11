حالتي كزملكاوي وأنا بتابع ماتش الليلة.. صلاح عبد الله يعقب على مباراة الأهلى وبيراميدز

نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معقبا على مباراة اليوم التى تجمع بين النادى الاهلى ونادى بيراميدز والتى تؤثر نتيجتها على نادى الزمالك صاحب المركز الثانى.

وقال صلاح عبد الله المعروف بانتمائه الزملكاوى : "زي الأم اللي بتدعي على إبنها وتكره اللي يقول آمين (حالتي كزملكاوي وأنا بتابع ماتش الليلة)".

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفنان صلاح عبدالله في الصورة ضاحكًا.

وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا:" من وجع السِنان المهول/ لقيتني لنفسي بقول هتفوت ياجدع هتفوت/ لإنك جدع هتفوت يا إما الوجع هيخِف/ يا إما العَصَب هيموت صلاح_عبدالله.

وجاءت تعليقات متابعيه كالآتى:

-وحشتنا يا نجم

-ماشاء الله على كتابتك

ومن جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور الأحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة ونشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كل بطريقته.