بعد إشادته بمسلسل الاختيار.. محمود حافظ يوجه الشكر للرئيس السيسي

وجه الفنان محمود حافظ، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد تكريم ابطال عمل مسلسل الاختيار على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

نشر محمود حافظ صورة وعلق عليها قائلًا "شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تكرمك لينا للمرة التانيه ????❤️????".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة لأبطال العمل والفنان أحمد العوضي بعد تجسيده لدور الإرهابي هشام عشماوي: "المسلسل الحقيقة كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وأبنائها سواء للفكرة الخبيثة اللي العناصر دي بتقدمها أو للناس اللي بتقدم نفسها لبلدها".

وأضاف الرئيس السيسي في حديثه: "الفكرة اللي اتقدمت عمرها ما تنال منكم كشخصية أحمد العوضي في دور عشماوي، جسدت حالة نجاحك فيها ووصلت الفكرة للناس وخطورتها وأد إيه مدمرة لبلدها، مش هقول الكلام ده لأمير "أمير كرارة" لأن كل الناس بتسقفلك".

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.