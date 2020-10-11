بعد تبادل الاعتذارات.. التفاصيل الكاملة لـ خلاف أحمد السقا وتامر حسني

حل الفنان أحمد السقا، مساء الجمعة، ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني. وخلال فقرة الأسئلة أجاب السقا، على سؤال مقدمة البرنامج" إمتي آخر مرة كنت فاكر ان فلان أخوك وطلع مش أخوك؟، قال السقا:" أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني والحقيقة انا بحبه جدا وإلا مكنتش زعلت منه". وأوضح:" زعلان منه لاني كلمته في فيلمه الأخير " فيلم الفلوس" وقالي عاوزك معايا في مشهد، وهو كان سبق وجاملني في ولد الغلابة، ولكن بعد ما عملت المشهد فوجئت ان الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معاه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قولتله اى اللي بيحصل مرة يقولي الشركة المنتجة ومرة يقولي الفانز قولتله انا معرفش حد منهم وتعاملى كان معاك ياتامر، ولكن حقيقة الامر الموقف ده زعلنى جدا من تامر وأثر عليا نفسيا". ورد السقا على سؤال هل أثر هذا الموقف على علاقته بتامر؟، قائلا:" لو قابلني وقالي كلمتين حلوين الموضوع هيعدي ويخلص، ولكن أنا زعلي كان لاني لا يمكن أعمل معاه كده والموقف كان ممكن يتحل بأيده ولكن اللى حصل وانا مسامحك ياتامر لكن مشاكلك كترت".

وعقب الإفصاح عن تفاصيل الأزمة، حرص السقا، على توجيه رسالة اعتذار للنجم تامر حسنى، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" رسالة إلى صديق عزيز صديقى وأخى العزيز تامر حسنى أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير....قد أكون أخطأت انى اتكلمت فى الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو أنا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم... تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه...وميعادنا الحفله اللى جايه". ومن جانبه رد تامر حسني على تصريحات السقا من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث قال إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف أنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكدًا أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التليفزيون، بل كان لا بد أن يكون هذا الكلام بينهم وبين بعض،على حد قوله. ثم استمر في حديثه باسترجاع موقف في مسلسل "ولد الغلابة" حين شارك للمرة الوحيدة في مسيرته كضيف شرف من أجل السقا، مؤكدًا أنه ذهب لتصوير المشهد خلال نصف ساعة فقط في الثامنة صباحًا من أجل عيون السقا الذى يعتبره صديق عمره.

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