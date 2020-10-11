بعد إشادته بمسلسل الاختيار.. المنتج تامر مرسي يوجه الشكر للرئيس السيسي

مسلسل الاختيار الذى نال إشادة الرئيس السيسي، من إنتاج شركة سينرجى، إحدى شركات "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، فقد استطاعت الشركة فى وقت قياسى إعادة وجه الإعلام التنويرى والإنتاج الفنى المميز من جديد وبقوة.

واستطاعت "المتحدة" بقوة مواجهة إعلام قوى الشر والظلام والأبواق المعادية من الخارج والتى تمول من قطر وتركيا من أجل هدم الدولة المصرية ونشر الفوضى والخراب لأهداف تخدم جماعة "الإخوان" الإرهابية

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.