عاصى الحلانى يشدو للشعب والجيش فى ذكرى حرب أكتوبر

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أغنية للفنان عاصى الحلانى وذلك فى ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها في الندوة التثقيفية 32 والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي أكد من خلالها أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.

وشدد أن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام في مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.