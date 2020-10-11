ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الشابة ملك قورة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت ملك قورة بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها، مرتدية فستانا باللون الابيض منقوش بالورود الصفراء، مع الأكمام المنفوشة على أحدث صيحات الموضة، كما برزت ملك قورة بإطلالتها الجديدة قوامها الرشيق.
كما تركت خصلات شعرها الذهبي في البني بطريقة بسيطة وناعمة أعلى كتفها وجذبت الأنظار به، ووضعت المكياج ذات اللمسات الهادئة المرتكز على أحمر الشفاه والماسكرا، كما برزت جمال أظافرها بالمانيكير الأبيض المميز.
يذكر أن احدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
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