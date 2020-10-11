أحمد العوضي لـ الرئيس السيسي: تكريم سيادتك وإشادتك تقدير ووسام

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وتناول العمل قصص كفاج وتضحية لخير أجناد الأرض، وكتب تامر مرسى عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك : "شكرا سيادة الرئيس ، موعدنا في رمضان 2021 ، قوى مصر الناعمة في الصفوف ، نواجه تحت قيادتك اعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار".
مسلسل الاختيار الذى نال إشادة الرئيس السيسي، من إنتاج شركة سينرجى، إحدى شركات "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، فقد استطاعت الشركة فى وقت قياسى إعادة وجه الإعلام التنويرى والإنتاج الفنى المميز من جديد وبقوة.
واستطاعت "المتحدة" بقوة مواجهة إعلام قوى الشر والظلام والأبواق المعادية من الخارج والتى تمول من قطر وتركيا من أجل هدم الدولة المصرية ونشر الفوضى والخراب لأهداف تخدم جماعة "الإخوان" الإرهابية.
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