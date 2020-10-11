أحمد العوضي لـ الرئيس السيسي: تكريم سيادتك وإشادتك تقدير ووسام

اقرأ أيضا: وجه المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إشادته بمسلسل "الاختيار"، والذى عرض خلال موسم رمضان المقبل. من جانبه



وتناول العمل قصص كفاج وتضحية لخير أجناد الأرض، وكتب تامر مرسى عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك : "شكرا سيادة الرئيس ، موعدنا في رمضان 2021 ، قوى مصر الناعمة في الصفوف ، نواجه تحت قيادتك اعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار".

مسلسل الاختيار الذى نال إشادة الرئيس السيسي، من إنتاج شركة سينرجى، إحدى شركات "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، فقد استطاعت الشركة فى وقت قياسى إعادة وجه الإعلام التنويرى والإنتاج الفنى المميز من جديد وبقوة.