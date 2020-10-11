شاهد.. آيتن عامر تنشر صورة بصحبة زوجها على انستجرام

نشرت الفنانة ايتن عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت ايتن عامر، بصحبة زوجها محمد عز العرب ترتدي فستان جذاب وبسيط باللون الأحمر الناري، ودون أكمام ليبرز جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب.

وتركت آيتن شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تتناسب مع ظهورها الناعم البسيط.

وكانت آخر أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.