عبد الله وجنى تجاهلاه.. رسائل أبناء عمرو دياب له فى عيد ميلاده الـ 59.. شاهد

حرص كل من كنزى ونور عمرو دياب على تهنئة والدهما بعيد ميلاده ال 59 من خلال حسابتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى

ونشرت كنزي عددا من الصورالتى تجمعها ب والدها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة و انت طيب يا بابا ...بحبك".

ونشرت نور عمرو دياب صورة تجمعها بوالدها في طفولتها عبر خاصية الـ "استوري" على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وعلقت نور عمرو دياب، على الصورة، "احبك منذ البداية، عيد ميلاد سعيد".

وتجاهل عبدالله وجنى عمرو دياب تهنئة والدهما عبر حسابتهم بموقع التواصل الاجتماعى