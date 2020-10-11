هل ينجح هذه المرة؟.. حسن شاكوش يتقدم لاختبارات نقابة الموسيقيين

تعقد نقابة المهن الموسيقية الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، لجنة لإجراء اختبارات أصوات جديدة ترى في نفسها الموهبة على الأداء الصحيح، لتنضم لها وتحصل على عضويتها في مقر النقابة.

ومن المقرر أن يتقدم مُطرب المهرجانات حسن شاكوش لهذه اللجنة التي تُعقد بشكل دوري على نحو علمي ودقيق وتضم في تشكيلها نخبة من الكبار والخبراء من مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية، لإجراء الاختبار للحصول على تصريح بمزاولة المهنة حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

و تقدم شاكوش في وقت سابق للاختبارات ولكن لم تُعلن نتيجة اختباره، وتم تجميدها نظرًا للمخالفات التي يرتكبها مثل كلمات أغانيه التي اعترضت عليها النقابة وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، وانتقدها، كأعتراضه على كلمات أغنية "بنت الجيران".

عودة حسن شاكوش مرة اخرى لاختبارات النقابة يؤكد التزامه بالقانون، بعدما حاول خلال الأيام الماضية هو وعدد من مُطربي المهرجانات كسر القانون العام للنقابة والعمل خارج الإطار ولكن لم يستطيعوا إقامة حفلات أو إحياء أفراح داخل مصر، ولجأوا للعمل في البلدان العربية.

و تعمل النقابة وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصل على تصريح سنوي - منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، حسب تصريحات وكيل أول نقابة المهن الموسيقية حمادة أبو اليزيد.