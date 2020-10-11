المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز عمرو دياب في عيد ميلاده

ونشر أدرعي تغريدة على موقع "تويتر أرفقها بفيديو هنأ فيه الفنان المصري الهضبة عمرو دياب، معتبرا إياه من "أقرب الفنانين العرب إلى قلبه".

وقال أدرعي: "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب... من أقرب الفنّانين العرب على قلبي. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن". وتابع: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا تملنا معاك".

ويصادف اليوم عيد ميلاد النجم عمرو دياب الذي يعد واحدا من أهم نجوم الغناء في الشرق الأوسط وصاحب الأرقام القياسية الذي لا يوجد له منافس. وعمرو دياب المتصدر على القمة منذ أكثر من 30 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، وينتمي لمواليد برج الميزان. وفي السطور التالية نرصد أهم الجوائز التي حصدها عمرو دياب خلال مشواره الفني: حصد 4 جوائز وروود ميوزك اوورد في 1999، 2002، 2007 و2014. ودخل عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر فنان عالمي حصد عدد من جوائز الموسيقي العالمية، كما أكدت أنه أكثر فنان في الشرق الأوسط يحقق أعلى مبيعات. وأعلنت جينيس هذا الخبر السار لـ جمهور عمرو دياب قائلة: "هل كنت تعلم أن الفنان المصري عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط". وأيضا تصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب 2017.

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