أحمد سعد بعد مشاهدة «صباحية مباركة»: فخور بكل أبطال العرض

يواصل الفنان على ربيع و اوس اوس عروض مسرحيتهم الجديدة "صباحية مباركة"، على مسرح جراند نايل تاور، وحرص على حضور العرض أمس، الفنان احمد سعد ورامي جمال وزوجته.

ونشر احمد سعد عبر حسابه على انستجرام صور له برفقة سليمان عيد وعلي ربيع واوس اوس وطاهر ابوليله ورامي جمال وزوجته بعد مشاهدته العرض.



وعلق احمد سعد علي الصور قائلًا "امبارح كنت في مسرحيه صباحية مباركة بصراحه ضحك موووووت ..مسرحيه خطيره انا فخور بكل ابطال العرض حقيقي انتو تشرفو على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، ????????????????"

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.