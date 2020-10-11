تامر حسني يقبل اعتذار أحمد السقا.. سخن صوتك واستعد

رد الفنان تامر حسني على رسالة الفنان أحمد السقا بعد اعتذاره له بخصوص كلامه الذي قاله من خلال برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وكتب تامر حسني عبر خاصية "الإستوري" بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "حبيبي يا صاحبي حصل خير أنا عمري ما ازعل منك ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها.

وتابع "جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير، انت السقااااا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا في الحفلة اللي جايه بجد سخن صوتك واستعد للدويتو القادم، يا أغلي وأنضف الناس".

وجاء رد الفنان تامر حسني على النجم احمد السقا بعد رسالته له عبر صفحته بموقع الصور والفيديوهات الشهير وقال «السقا»«رسالة إلى صديق عزيز صديقي وأخي العزيز تامر حسني، إنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير، قد أكون أخطأت إنى اتكلمت في الموضوع على الهوا، ولكن يعلم الله كم كنت مجروحًا وكم كنت حزينًا، مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وإنت شوية نبقى خالصين يا عم».

بدأ الأمر من تصريحات تليفزيونية أدلى بها أحمد السقا الذي أجاب عن سؤال مقدمة البرنامج "إمتي آخر مرة كنت فاكر إن فلان أخوك وطلع مش أخوك؟، قال السقا:" أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني والحقيقة انا بحبه جدا وإلا مكنتش زعلت منه".

وأضاف: "زعلان منه لأني كلمته في فيلمه الأخير "فيلم الفلوس" وقالي عاوزك معايا في مشهد، وهو كان سبق وجاملني في ولد الغلابة، ولكن بعد ما صورت المشهد فوجئت بأن الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معاه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قولتله إيه اللي بيحصل، مرة يقولي الشركة المنتجة ومرة يقولي الفانز، قولتله أنا معرفش حد منهم وتعاملى كان معاك يا تامر، ولكن حقيقة الأمر الموقف ده زعلنى جدا من تامر وأثر عليا نفسيا".

ورد السقا على سؤال: "هل أثر هذا الموقف على علاقته بتامر؟"، قائلا: "لو قابلني وقالي كلمتين حلوين الموضوع هيعدي ويخلص، ولكن أنا زعلي كان لأني لا يمكن أعمل معاه كده والموقف كان ممكن يتحل بإيده وانا مسامحك يا تامر لكن مشاكلك كترت".

بعدها بيوم واحد نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وتحديدا على خاصية الستورى، يرد فيه على كلام الفنان أحمد السقا الذى صرح به فى برنامج مع الإعلامية وفاء الكيلانى.

وقال تامر حسنى : "حبيبى واخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمنى بينى وبينك ولو كنت زعلان من أى حاجة أو فاهم أى حاجة غلط لأن الحاجات دى لا يمكن تفوتك، وأنا كنت اتمنى مكتبش الكلام ده هنا بس عشان بعد كلامك فى التليفزيون الجمهور الكريم بقى ليه انه يفهم الصح".

وأضاف: "إنت ظلمتنى وقلت لى فى موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين إنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك إن دى اجتهادات والصورة من تصميم المحبين، حتى أنا مقولتش إن الشركة المنتجة لأنها شركة كبيرة".

بعدها وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى صديقه المطرب تامر حسني بعد الجدل الذي أثير على مدار الساعات الماضية بسبب أزمة أفيش فيلم "الفلوس".

وكتب أحمد السقا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسالة إلى صديق عزيز.. صديقى وأخى العزيز تامر حسنى.. إنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير".

وأضاف: "قد أكون أخطأت انى اتكلمت في الموضوع على الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك أكتر من كده ولو انا زعلت شوية وانت شوية نبقى خالصين يا عم.. تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ما تزعلش يا عم وحقك عليا.. وميعادنا الحفلة اللى جاية.. أحمد السقا".