المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكريم الرئيس لـ الاختيار: أشعرنا بالحب والفخر والإحساس بالمسئولية

علق حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية والمدير التنفيذي لها، على تكريم الرئيس السيسي اليوم لفريق عمل مسلسل "الاختيار" على هامش الندوة الثتقيفية للقوات المسلحة في نسختها الـ 32 حول حروب الجيل الرابع. وقال إن "مشاعر تكريم رئيس تعكس الفخر والحب ومشاعر الإحساس بالتقدير للمجهود الذي قام به فريق مسلسل "الاختيار" وهي مشاعر مختلطة تجعلنا اليوم نشعر بأنه لكل مجتهد نصيب". وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "أعتقد كل فرق العمل التي تعمل في إنتاج الدراما في شركة "سينريجي" وجميع العاملين في المتحدة للخدمات الاعلامية شعروا بذلك التقدير". واستطرد "حديث الرئيس اليوم أشعرنا بالمسئولية حينما قال محتاجين أكتر في نماذج مثل "الاختيار" خلال الفترة القادمة". اقرأ أيضا: من جانبه وجه المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إشادته بمسلسل "الاختيار"، والذى عرض خلال موسم رمضان المقبل. وتناول العمل قصص كفاح وتضحية لخير أجناد الأرض، وكتب تامر مرسى عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك : "شكرا سيادة الرئيس ، موعدنا في رمضان 2021 ، قوى مصر الناعمة في الصفوف ، نواجه تحت قيادتك اعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار". مسلسل الاختيار الذى نال إشادة الرئيس السيسي، من إنتاج شركة سينرجى، إحدى شركات "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، فقد استطاعت الشركة فى وقت قياسى إعادة وجه الإعلام التنويرى والإنتاج الفنى المميز من جديد وبقوة.

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