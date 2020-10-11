جال جادوت هي ممثلة وعارضة أزياء يهودية إسرائيلية ولدت في يوم 30 أبريل 1985 في بلدة روش هاعين الصهيونية، وخدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة سنتين، وملكة جمال إسرائيل لسنة 2004 ومثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004.
ومن المقرر بدء عرض فيلمها الجديد خلال الأشهر القليلة الماضية، ويأتي هذا بعد ستة أشهر من تاريخ العرض الأول الذي كان مقررا في يونيو الماضي.
وتعتبر الممثلة إليزابيث تايلور هى أشهر من قدم حياة الملكة الشهيرة في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجندة سابقة بالجيش الإسرائيلي تستعد لتجسيد الملكة كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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