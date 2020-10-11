مجندة سابقة بالجيش الإسرائيلي تستعد لتجسيد الملكة كليوباترا

ومن المقرر بدء عرض فيلمها الجديد خلال الأشهر القليلة الماضية، ويأتي هذا بعد ستة أشهر من تاريخ العرض الأول الذي كان مقررا في يونيو الماضي.

وتعتبر الممثلة إليزابيث تايلور هى أشهر من قدم حياة الملكة الشهيرة في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.