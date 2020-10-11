حكايات بنات تريند رقم 1 على اليوتيوب

يشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

تصدر مشهد من مسلسل "حكايات بنات 5" تريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه على القناه الرسمية، وجاء المشهد بعنوان "رد فعل جايدا بعد ما عرفت أن مالك عنده ولد".

المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.