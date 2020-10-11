بعد ساعات من طرحها.. أوبريت مصر حكاية تريند يوتيوب

حقق أوبريت "مصر حكاية" نجاح كبير جدًا، بعد ساعات قليلة من طرحه حيث إحتل التريند رقم 4 عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأوبريت: "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز الرجولة .. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا .. مصر اللي كتبت في التاريخ اعظم بطولة

.. يشهد علينا كل دم في ارض سينا".

مصر حكاية مصر حكاية 6 اكتوبر اغلى بداية .. جيشها في وقت الصعب حماية .. ودة مش بس كلام في اغاني .. حرب وسلم بنحمي ونبني الجيش ابنك وابنه وابني .. بوجود ابطالنا الرجالة مين يستجري يهوب تاني".