المغربية عايشة الوعد تستعد لطرح "لو فاكر"

تستعد المطربة المغربية عايشة الوعد لإطلاق اغنيتها الجديدة “لوفاكر” يوم 16 أكتوبر الجاري، من كلمات احمد عادل. ألحان و إنتاج المهدي عبده. توزيع محمد بسري، و قامت بتسجيلها باستوديو التكامل بمصر.
وإختارت المطربة طرح جديدها على طريقة “الفيديو الكليب”، وسيتولى إخراجه المخرج جبرائيل امرابي، وذلك حتى تضمن لإغنيتها التي صورت بالمغرب الإنتشار الكبير.
وجدير بالذكر أن "الوعد" إكتشفها الموسيقار بليغ حمدي، من خلال برنامج “مواهب” المغربي، وقد تم إختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة للفنون والمحبة والسلام، و لها أرشيف مهم من الأغاني الوطنية و العاطفية، تعاملت مع أكبر الملحين العرب كبليغ حمدي، يحى الموجي، حلمي بكر، وفاروق الشرنوبي، ومن أشهر أعمالها “مطر في الشوارع “.
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