ديانا هشام تكشف تفاصيل شخصيتها في "أنصاف مجانين"

تواصل الفنانة الشابة ديانا هشام تصوير مشاهدها في مسلسل "أنصاف مجانين"، مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.

وقالت ديانا هشام أنها تُجسد خلال أحداث العمل دور فتاة من الصعيد تُدعى جميلة، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية، مُضيفة: "الشخصية عندها طموح كبير مش عارفة تحققه، وبتسعى للطموح ده وبتدخل بعد كده في كذبة كبيرة، حاجة تشبه للسرقة بس هي مش حرامية، بس عشان تحقق طموحها هي دايمًا مقهورة في حياتها من إنها فاشلة، فلما بتلاقي الحاجة دي بتمسك فيها عشان تحققها".

وأوضحت ديانا هشام أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو الدور التي تُقدمه جديد عليها ومُختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، حيث تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج عمر رشدي.

وأكدت ديانا هشام أنها انتهت من تصوير ٩٠٪ من مشاهدها، وأنها تعتقد أن الجمهور سيتأثر بشخصية "جميلة" بشكل كبير.

وأشارت ديانا أن الشخصية تتشابه مع شخصيتها الحقيقية في بعض الصفات، وأنها تدربت كثيرًا على اللهجة الصعيدية لكي تخرج الشخصية بشكل جيد، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور.

وفي سياق آخر، شاركت ديانا هشام مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، هايدي رفعت، إسلام جمال، سهر الصايغ، سامي مغاوري، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي.